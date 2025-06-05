Турменеджер Ансталь: москвичам можно съездить на выходных в Тверь или Ржев

На предстоящей неделе у россиян будет сразу четыре выходных дня в честь Дня России. Это подходящее время, чтобы отправиться в небольшое путешествие, считает руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь.
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