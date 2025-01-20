Ель на Театральной площади в Калуге начали демонтировать

В Калуге на Театральной площади начали разбирать 22-метровую искусственную ель. Это одна из трех главных новогодних елок города, вместе со стоящими на Старом Торге и в городском парке В Калуге на Театральной площади начали разбирать 22-метровую искусственную ель.