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Царьград

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Мигранты не смогли прорваться через оцепление во время рейда на новосибирском рынке

Мигранты не смогли прорваться через оцепление во время рейда на новосибирском рынке

Иностранцы, увидев силовиков, попытались скрыться на машинах, но все выезды были перекрыты.В Новосибирской области утром 24 июля силовики провели масштабный рейд на территории овощного рынка "Азия-Сибирь".

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