Москвичей предупредили о дождях с грозой

В начале текущей недели в Москве и Подмосковье ожидается дождливая погода с грозой. Об этом жителей столичного региона предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с RT.
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