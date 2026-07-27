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Москвичей предупредили о дождях с грозой

Москвичей предупредили о дождях с грозой

В начале текущей недели в Москве и Подмосковье ожидается дождливая погода с грозой. Об этом жителей столичного региона предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с RT.

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