Заседание Совета Украина-НАТО (СУН) 28 августа 2024 года закончился ничем. Во всяком случае, для просроченного главы Украины Владимира Зеленского, который затребовал это эрзац-саммит, надеялся на помощь, но так и остался с очередным набором обещаний.