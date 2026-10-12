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Сотни старателей могли погибнуть при авиаударе в Судане

Сотни старателей могли погибнуть при авиаударе в Судане

am Mednick/AP/TASS Более 200 человек могли погибнуть и еще сотни пострадать в результате авиаудара по району золотодобычи на северо-востоке Судана, вблизи границы с Египтом.

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