Сотни старателей могли погибнуть при авиаударе в Судане

am Mednick/AP/TASS Более 200 человек могли погибнуть и еще сотни пострадать в результате авиаудара по району золотодобычи на северо-востоке Судана, вблизи границы с Египтом.
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