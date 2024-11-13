Алина Кабаева явилась публике в спорткостюме и без макияжа

Известная гимнастка Алина Кабаева появилась на общественном мероприятии в довольно необычном стиле. В академии художественной гимнастики «Небесная грация» она продемонстрировала юной гимнастистке правильное выполнение упражнения с лентой.
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