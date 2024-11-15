Юрий Подоляка в свежей сводке от 15.11.2024: на Запорожском фронте начались активные боевые действия

Юрий Подоляка: свежая сводка из зоны СВО на сегодня, 15.11.2024. Российские вооружённые силы продолжили наступательные действия на Запорожском фронте, сосредоточив удары по Ореховскому и Гуляйпольскому участкам.
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