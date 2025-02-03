Казахстан не купился на дешевые уловки при Байдене, то же будет и при Трампе

Марат НУРГОЖАЕВ Не успел начаться 2025 год, а «замотивированные» коллективным Западом эксперты World Economic Forum уже состряпали очередной отчёт с пугающим апокалиптическим названием «Глобальные риски 2025 года» (20-й выпуск).
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