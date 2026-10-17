Блогер Валерия Чекалиной снова в центре скандала: почему суд не верит в болезнь блогера? Последние новости о Лерчек.
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Не врубаюсь, за что бабу прессуют? Налоги не уплатила? Возьмите с неё с пеней. Вывела за границу? Наложите на них лапу посредством доверенных человечков. Дуракам нравилось смотреть и слушать Лерчека и платить? На то они и дураки. Некоторым нравилось слушать Ленина-Сталина и платить жизнями. Едэм дас Зайнэ.