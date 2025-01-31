Боец ВС РФ Харабуа вызывал огонь танка ВСУ на себя и спас сослуживцев

Военнослужащий российской армии с позывным Бой рассказал RT о подвиге командира штурмовой роты из Абхазии Владимира Харабуа, который в ходе освобождения Авдеевки пожертвовал собой, чтобы спасти своих сослуживцев.
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