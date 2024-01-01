Следственный комитет РФ расследует преступления ВСУ против жителей ДНР и Белгородской области

СК России расследует преступления ВСУ против жителей Белгородской области и ДНР Следственный комитет (СК) России начал расследовать новые преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей Белгородской области и Донецкой народной республики (ДНР).
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