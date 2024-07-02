Китаянка 20 лет использовала найденный в поле молоток, а на самом деле это была ручная граната

HotRS

В 70-х вели в нашу часть в новую казарму теплотрассу. И прям под окнами издательства окружной газеты Сибирский воин мы откопали гранату. На вид как обычная консервная банка, но с детонатором. Причем выглядела относительно неплохо. До сих пор удивляюсь - бои там были только в начале 20-х г.г., в гражданскую. И еще попадалась всякая мелочь - эмблемы РККА, звездочки. Это 17-й военный городок, почти центр Новосиба.