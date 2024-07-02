90-летняя Цинь Гао нашла на собственном поле удобный с виду металлический предмет. Женщина использовала его на кухне для колки орехов как обычный молоток, пока в гости не заглянул дальний родственник.
Китаянка 20 лет использовала найденный в поле молоток, а на самом деле это была ручная граната
Комментарии
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Antanas
Бывает всякое.И простая палка может выстрелить один раз в году.👍👍👍👍👍.
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11 час.
HotRS
В 70-х вели в нашу часть в новую казарму теплотрассу. И прям под окнами издательства окружной газеты Сибирский воин мы откопали гранату. На вид как обычная консервная банка, но с детонатором. Причем выглядела относительно неплохо. До сих пор удивляюсь - бои там были только в начале 20-х г.г., в гражданскую. И еще попадалась всякая мелочь - эмблемы РККА, звездочки. Это 17-й военный городок, почти центр Новосиба.
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3 час.
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