Владимир Путин поручил проработать вопрос о сдаче ДНК перед заключением контракта с ВС РФ

Вопрос рассмотрят до 1 июля Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о введении обязательной геномной регистрации военнослужащих СВО или направляемых в район проведения контртеррористической операции.
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