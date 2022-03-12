Планшет Samsung Galaxy Tab S8 получил среднюю оценку ремонтопригодности

На YouTube-канале PBKreviews опубликовано видео процесса разборки планшета Samsung Galaxy Tab S8. Как известно, эта модель была представлена примерно месяц назад.
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