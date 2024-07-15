В России разрешат ремонтировать автомобили по страховке дольше

В России захотели разрешить ремонтировать автомобили по страховке в полтора раза дольше. Соответствующий законопроект комиссии по законопроектной деятельности предложил сенатор Андрей Кутепов, сообщает газета «Ведомости».
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