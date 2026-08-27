Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с заявлением, в котором обвинило Францию, Федеративную Республику Германию и Великобританию в действиях, способствующих обострению кризиса на Украине.
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