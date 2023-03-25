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Дачников предупредили о весеннем штрафе

Дачников предупредили о весеннем штрафе

В России с 1 марта вступили в силу новые правила по разведению огня на дачных участках. Хотя требования смягчили, в некоторых случаях садоводам могут по-прежнему приходить немалые штрафы, рассказала доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

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