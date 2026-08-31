Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Маск выступил против использования ВСУ Starlink для ударов вглубь России

Маск выступил против использования ВСУ Starlink для ударов вглубь России

Американский миллиардер Илон Маск не изменил свое решение о предоставлении Украине разрешения использовать Starlink для нанесения ударов вглубь России.

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