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Пятый канал

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«Мы оба привыкнем»: Саша Савельева намекнула на развод с Кириллом Сафоновым

«Мы оба привыкнем»: Саша Савельева намекнула на развод с Кириллом Сафоновым

Певица Саша Савельева и актер Кирилл Сафонов, которые много лет живут на две страны, оказались в центре внимания после неоднозначных публикаций в соцсетях.

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