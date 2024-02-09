Битва буксировщиков: как мотособаки состязались в подмосковном снегу

Формат мероприятия — выставка плюс гонка — позволяет не только посмотреть и, может быть, потрогать, но и увидеть представленные аппараты в деле, причем в экстремальных для такой техники условиях: редко когда в стандартной эксплуатации мотособакам приходится гонять на скорости до 50 км/ч, да еще и показывать «чудеса на виражах».