Все депутаты Госдумы задекларировали свои доходы

Все депутаты Государственной думы, обязанные задекларировать свои доходы, сделали это до 1 апреля. Об этом заявил председатель комиссии нижней палаты российского парламента по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба.
Все депутаты Государственной думы, обязанные задекларировать свои доходы, сделали это до 1 апреля. Об этом заявил председатель комиссии нижней палаты российского парламента по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба.
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