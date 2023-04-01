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Все депутаты Госдумы задекларировали свои доходы

Все депутаты Госдумы задекларировали свои доходы

Все депутаты Государственной думы, обязанные задекларировать свои доходы, сделали это до 1 апреля. Об этом заявил председатель комиссии нижней палаты российского парламента по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба.

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