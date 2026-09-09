Продается дом в центре города. Мечтаете о своем доме, но не хотите уезжать из центра? Это предложение для вас! Представьте: вы живете в центре города, где всё под рукой, но при этом имеете свой большой участок, где можно отдохнуть от суеты, устроить барбекю или заняться садоводством.