Туристическая магия Крыма. Как из пробок и поездок за бензином получают миллионы отдыхающих

Ещё рано подводить итоги летнего туристического сезона 2026, который традиционно прихватывает и бархатный сезон, продолжительность которого зависит от разных факторов, но прежде всего от погоды, а в нынешних условиях и от логистических возможностей для железнодорожного транспорта, и наличия топлива для автотуристов.
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