За два фестиваля из бюджета Петербурга заплатят 77 млн

Петербург пользуется популярностью среди туристов, как россиян, так и приехавших из-за рубежа. Это подтверждает статистика: в этом году город посетили 11,6 млн туристов и обогатили бюджет Северной столицы на 730,5 млрд рублей.
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