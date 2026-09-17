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Хуситы заявили об ударах по объектам в Саудовской Аравии

Хуситы заявили об ударах по объектам в Саудовской Аравии

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о ракетных и беспилотных атаках на объект саудовской нефтяной компании Aramco в городе Янбу и авиабазу Хамис-Мушайт в Саудовской Аравии.

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