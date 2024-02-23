Первый день игр "Дети Приморья" прошёл во Владивостоке

Первый день игр прошел с большим успехом. Около 900 юных спортсменов со всего мира приняли участие в соревнованиях по горнолыжному спорту, фигурному катанию, хоккею, шорт-треку, биатлону и другим видам спорта.
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