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Sci-Fi Author Harlan Ellison Guest-Starred In A Classic Scooby-Doo Episode

Sci-Fi Author Harlan Ellison Guest-Starred In A Classic Scooby-Doo Episode

I have no mouth, and I must . eat Scooby Snacks? Harlan Ellison achieved a lot in his life, but nothing quite so surprising as starring in Scooby-Doo.

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