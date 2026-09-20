Sci-Fi Author Harlan Ellison Guest-Starred In A Classic Scooby-Doo Episode

I have no mouth, and I must . eat Scooby Snacks? Harlan Ellison achieved a lot in his life, but nothing quite so surprising as starring in Scooby-Doo.
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