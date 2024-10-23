"Наших здесь в плен не берут" - откровения укронациста из Курской области...

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TAKSISTO (Елена Субботина) С приходом дождей находиться в Курской области, где нет чёткой линии фронта, для ВСУ становится гораздо опасней, поскольку теряется возможность манёвра по полевым дорогам, а асфальт под полным огневым контролем.

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лл
лина любимцева
ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ, РЕБЯТА!!   Доберитесь до предателей....
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