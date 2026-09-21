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Посол Степанов: народу России не интересно мнение Канады о выборах в Госдуму

Посол Степанов: народу России не интересно мнение Канады о выборах в Госдуму

Российскому народу не интересно мнение канадских властей о выборах в Госдуму. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

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