Фото: Freepik Взятых в Курской области украинских пленных, которые пришли на территорию России с оружием, требуют освободить.
"Вас не простят": Украинских пленных требуют освободить. Правда из Курской области, от которой становится не по себе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
"сообщается, что солдаты использовали запрещённые разрывные пули, ранив гражданских". Для них никаких запретов и правил не существует, также, как и для их западных хозяев. Это аксиома. По этому поводу можно уже даже в ООН не возмущаться. Словесных угроз, не подкрепленных действием, они давно уже не боятся, слушают только более сильного. А мы все стесняемся показать силу.
Ответить
17 час.
ГЛ
Геннадий Лямченков
Проскакивала же информация о неформальном приказе о том чтобы их под Курском в плен не брать как они наших не берут. Зачем их в плен то берут? После Бадабера у духов приказ был - шурави в плен не брать. А мы дураки их брали, хотя когда как, по всякому бывало...
Ответить
15 час.
lislis lissil
А куда же ТЫ(Гражданка Украины Ирина Луценко) сука этакая посылала своего сына?УБИВАТЬ РУССКИХ-СЛАВЯН?!!!-НЕТ и МОЛИ Бога чтобы русский суд-дал ему по делам его- в Сибири -матушке отработать свой необдуманный поступок- а нет ! так можем и к стенке поставить!- Ты -мать врага нашего ты не КЛИЧ должна пускать в интернет- а МОЛИТЬ о пощади своего сынка не разумного ОРУЖИЕ поднявшего на своего РОДИЧА !
Ответить
15 час.
Свежие комментарии