"Вас не простят": Украинских пленных требуют освободить. Правда из Курской области, от которой становится не по себе

Наталия "сообщается, что солдаты использовали запрещённые разрывные пули, ранив гражданских". Для них никаких запретов и правил не существует, также, как и для их западных хозяев. Это аксиома. По этому поводу можно уже даже в ООН не возмущаться. Словесных угроз, не подкрепленных действием, они давно уже не боятся, слушают только более сильного. А мы все стесняемся показать силу.

ГЛ Геннадий Лямченков Проскакивала же информация о неформальном приказе о том чтобы их под Курском в плен не брать как они наших не берут. Зачем их в плен то берут? После Бадабера у духов приказ был - шурави в плен не брать. А мы дураки их брали, хотя когда как, по всякому бывало...