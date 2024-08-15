Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Вас не простят": Украинских пленных требуют освободить. Правда из Курской области, от которой становится не по себе

"Вас не простят": Украинских пленных требуют освободить. Правда из Курской области, от которой становится не по себе

Фото: Freepik Взятых в Курской области украинских пленных, которые пришли на территорию России с оружием, требуют освободить.

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Комментарии
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Наталия
&quot;сообщается, что солдаты использовали запрещённые разрывные пули, ранив гражданских&quot;. Для них никаких запретов и правил не существует, также, как и для их западных хозяев. Это аксиома. По этому поводу можно уже даже в ООН  не возмущаться.  Словесных угроз, не подкрепленных действием,  они давно уже не боятся, слушают только более сильного. А мы все стесняемся показать силу.
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17 час.
ГЛ
Геннадий Лямченков
Проскакивала же информация о неформальном приказе о том чтобы их под Курском в плен не брать как они наших не берут. Зачем их в плен то берут? После Бадабера у духов приказ был - шурави в плен не брать. А мы дураки их брали, хотя когда как, по всякому бывало...
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15 час.
lislis lissil
А куда же ТЫ(Гражданка Украины Ирина Луценко) сука этакая посылала своего сына?УБИВАТЬ РУССКИХ-СЛАВЯН?!!!-НЕТ  и МОЛИ  Бога чтобы русский суд-дал ему по делам его- в Сибири -матушке отработать свой необдуманный поступок- а нет ! так можем и к стенке поставить!- Ты -мать врага нашего ты не КЛИЧ должна пускать в интернет- а МОЛИТЬ о пощади своего сынка не разумного ОРУЖИЕ поднявшего на своего РОДИЧА !
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15 час.

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