Энергокризис в Приднестровье: печальные последствия и новые вызовы

В Приднестровье на фоне энергетического кризиса зафиксированы случаи гибели людей. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев сообщил о тяжелой ситуации и ожидаемом восстановлении газовых поставок от "Газпрома" на фоне экономического и энергетического ЧП.