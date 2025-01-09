Энергокризис в Приднестровье: печальные последствия и новые вызовы

В Приднестровье на фоне энергетического кризиса зафиксированы случаи гибели людей. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев сообщил о тяжелой ситуации и ожидаемом восстановлении газовых поставок от "Газпрома" на фоне экономического и энергетического ЧП.
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