Алсу рассказала, ищет ли нового избранника после развода

Певица Алсу впервые откровенно заговорила о личной жизни после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. После расставания, завершившего почти 18-летний брак, артистка призналась, что уже готова к новым романтическим отношениям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии