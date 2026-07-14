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Мода и Шоу-бизнес

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Алсу рассказала, ищет ли нового избранника после развода

Алсу рассказала, ищет ли нового избранника после развода

Певица Алсу впервые откровенно заговорила о личной жизни после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. После расставания, завершившего почти 18-летний брак, артистка призналась, что уже готова к новым романтическим отношениям.

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