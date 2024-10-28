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Появились подозрения, что братья Меладзе поддерживают ВСУ

Появились подозрения, что братья Меладзе поддерживают ВСУ

При этом они продолжают выкачивать деньги из России.В последние дни общественное пространство России всколыхнуло заявление главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

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