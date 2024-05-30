Shot: состояние Заворотнюк ухудшилось 2 недели назад, дочь подтвердила ее смерть

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла от глиобластомы головного мозга. Ее состояние резко ухудшилось в середине мая, несмотря на проведенный несколько месяцев назад курс лечения, сообщил Telegram-канал Shot.
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