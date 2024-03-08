Участники «Движения первых» поздравили нижегородских женщин-медиков с 8 Марта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 марта, ФедералПресс. Представители нижегородского регионального отделения «Движения первых» поздравили с 8 Марта женщин-медиков, которым в силу профессионального долга пришлось отмечать праздник на рабочих местах.
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