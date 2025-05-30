The Guardian: "Золотой купол" США не успеют сделать к концу срока Трампа

CHRIS KLEPONIS/EPA/TASS Программа противоракетной обороны "Золотой купол", которая, по обещаниям президента США Дональда Трампа, превзойдет по мощи израильский "Железный купол", не будет завершена к концу срока действующего американского лидера.
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