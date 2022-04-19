В Бузулукском районе школьник на квадроцикле врезался в КАМАЗ и попал в больницу

Авария произошла в селе Елховка Бузулукского района. На улице Школьной 15-летний подросток на квадроцикле «Racer», на котором отсутствовал регистрационный номер, не смог справиться со своим транспортом и врезался в стоявший на обочине грузовик.
Авария произошла в селе Елховка Бузулукского района. На улице Школьной 15-летний подросток на квадроцикле «Racer», на котором отсутствовал регистрационный номер, не смог справиться со своим транспортом и врезался в стоявший на обочине грузовик.
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