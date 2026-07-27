Цены на нефть рухнули в начале недели Цены на нефть обвалились более, чем на 11% на фоне паузы в атаках со стороны США и Ирана.
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Цены на нефть рухнули в начале недели Цены на нефть обвалились более, чем на 11% на фоне паузы в атаках со стороны США и Ирана.
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