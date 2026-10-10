Депутат Роднина — о росте тарифов ЖКХ: «Это неприятно, но не катастрофично»

Легендарная советская фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала повышение тарифов на жилищно‑коммунальные услуги.
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чем конкретно занимается данный депутат в ГД, кроме поднятие руки при голосовании. и как он причастен к развитию спорта среди молодёжи в России?