Из Барнаула на СВО отправили уникальный трактор

Аналога этой модели нет, она создана непосредственно под запросы военнослужащих Из Барнаула отправили в помощь бойцам, участвующим в СВО, узкоспециализированную модель трактора и автомобиль марки УАЗ, пишет "Вечерний Барнаул".
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