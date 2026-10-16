— Учесть переход на зимние тарифы на электросудах — поездка от 100 рублей в будни; — Сходить на открытие выставки о культурных связях России и Франции в Доме русского зарубежья; — Заглянуть на финальный вебинар МБМ «Цифровизация на практике» — с 13:00 до 14:00; — Посмотреть «Войну и мир.
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