— Учесть переход на зимние тарифы на электросудах — поездка от 100 рублей в будни; — Сходить на открытие выставки о культурных связях России и Франции в Доме русского зарубежья; — Заглянуть на финальный вебинар МБМ «Цифровизация на практике» — с 13:00 до 14:00; — Посмотреть «Войну и мир.