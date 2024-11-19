Глава МИД Эстонии: Европе нужно быть готовой к отправке войск на Украину

Европейские страны должны быть готовы отправить на Украину военные силы, чтобы «подкрепить» любое мирное соглашение между Киевом и Москвой, разработанное победившим на выборах президента США Дональдом Трампом.
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