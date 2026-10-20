🧑⚖️ За взятки на миллион рублей крымским лесникам дали по 8 лет Бывший замдиректора и сотрудник Белогорского лесничества брали взятки с предпринимателя за разрешение вырубать лес.
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