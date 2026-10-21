В советском кино купальник редко был просто пляжной деталью. В 1961-м он помог собрать фантастический мир «Человека-амфибии», в 1960-е закрепил за героинями свободу курортной комедии, а в 1980-е отмечал уже другую моду, другой темп и другой разговор о частной жизни.
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