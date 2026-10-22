© Global Look PressДобровольцы, решавшие в шлеме виртуальной реальности задачи на память, шире раскрывали зрачки и чаще моргали по мере роста умственной нагрузки — по этим сигналам нейросеть определяет, насколько перегружен мозг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Теннисист Алексан...
- ТАСС: украинский ...
- АП Машаров: размер п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым