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Япония заявила протест России после поездки российских чиновников на Итуруп

Япония заявила протест России после поездки российских чиновников на Итуруп

Протест России из-за поездки вице-премьеров РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на курильский остров Итуруп заявила Япония, сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги 15 октября на пресс-конференции.

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