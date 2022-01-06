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Диетолог Русакова: голодание после новогодних застолий может навредить здоровью

Диетолог Русакова: голодание после новогодних застолий может навредить здоровью

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что после длительных новогодних застолий опасно переходить к голоданию, чтобы сбросить лишний вес и вернуться в форму.

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