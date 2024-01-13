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Несекретные материалы

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Надменного подполковника наказали после циничного комментария про униженную и побитую девочку-сироту

Надменного подполковника наказали после циничного комментария про униженную и побитую девочку-сироту

Avia.pro - Новости В Нижнем Тагиле произошел отвратительный инцидент, в котором малолетнюю девочку поколотили два ее ровесника, и это вызвало серьезные вопросы не только к адаптации "иностранных специалистов" и их потомков в нашем обществе, но и к действиям полиции, которые вызвали недовольство общественности.

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Комментарии
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Пульхерия Djem
Гнать всех поганой метлой.Чем больше прощаем,тем хуже будет их поведение. Полковника-борова отправить с понижением надзирателем в чёрный лебедь.
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10 час.
Юрий Дельта
Я не понимаю одного. Нахрена наматывать себя проблемы? Ёжики плакали, кололись, но продолжали есть кактус.. Зачем вообще вся эта эпопея с мигрантами?
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4 час.
елена куприянова
А то без вас не знали. Мне интереснее другое, почему дядя турал ещё в России и не на зоне
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