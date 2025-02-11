В Рязани впервые в 2025 году ожидается похолодание ниже климатической нормы

Похолодание связано с влиянием циклона, который принесет холодные воздушные массы с востока.Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в субботу температура воздуха в центре европейской части страны, в том числе в Рязани и Рязанской области, опустится ниже климатической нормы впервые с начала года.